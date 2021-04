Medidas para casos de maus-tratos a animais são aprovadas na Alerj fotos: divulgação

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:31

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (15), em discussão única, o projeto de lei 532/19, da deputada Tia Ju (Republicanos), que estabelece uma série de medidas para casos de maus tratos a animais. Por ter recebido emendas, o texto ainda pode ser alterado.



Segundo o texto, em situação comprovada de abuso, maus-tratos ou outras condutas cruéis aos animais cometidas por empresas deverão ser adotados os seguintes procedimentos: apreensão imediata do animal por órgão competente; interdição do local; encaminhamento do responsável à autoridade policial, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, além da cassação da inscrição estadual das empresas que violem as disposições da norma, permitida somente após trânsito em julgado de sentença condenatória.



A medida complementa o Código Estadual de Proteção aos Animais - Lei 3.900/20. "O objetivo é garantir a punição das empresas que venham impor maus tratos contra os animais, sejam eles silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, fortalecendo assim a defesa dos direitos dos animais e a sua efetiva proteção. Ao estimular, consentir ou se omitir diante de atos de crueldade contra animais cometidos por seus funcionários ou prestadores de serviço, as empresas são igualmente responsáveis", declarou a parlamentar.

Aumento nos casos de maus-tratos e abandono durante a pandemia

Com a pandemia, os casos de abandono e maus tratos a animais no município aumentaram; o 1746 da prefeitura registrou no ano passado mais de quatro mil denúncias de casos de agressões, mas com a baixa capacidade de ação na antiga gestão, só cerca de 4% dos registros foram atendidos.