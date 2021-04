Objetivo é evitar o colapso do serviço Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 19:29

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou, nesta quinta-feira (15), o projeto de lei de autoria do poder Executivo, que garante recursos para a prefeitura realizar o plano de intervenção e manutenção do sistema BRT, estimado em R$56 milhões. O objetivo é evitar o colapso do serviço.



O recurso seria utilizado até setembro, quando se encerra o prazo da intervenção, que começou em março deste ano pela prefeitura, para custear salários, combustíveis e reforma dos veículos e estações. A matéria volta à pauta para segunda discussão, quando serão apresentadas emendas ao texto.



Publicidade

Entre as mudanças que devem ser feitas no projeto estão a inclusão do programa “BRT Seguro”, que permitirá a contratação de agentes de segurança para o patrulhamento de estações evitando assaltos e depredações.



Um diagnóstico apresentado aos vereadores no último dia 7 pelos secretários municipais de Fazenda, Pedro Paulo, e de Transportes, Maína Celidônio, acompanhados pela interventora do BRT, Cláudia Secin, destacou que há risco iminente de paralisação do serviço, que se encontra em crise financeira, com a frota e estações degradadas, sem peças de reposição, e possibilidade de não pagamento do pessoal contratado.



Publicidade

O plano de intervenção tem previsão para ser implementado durante 180 dias, e ao final, haverá uma nova licitação. Na primeira etapa, além de auditoria dos acordos, contratos e recursos de todo o Consórcio Operacional BRT, o plano apresentado prevê a recuperação de 15 estações, das 46 que estão fechadas, além de dobrar o número de ônibus em circulação, hoje em 120, passariam a 241 em setembro.