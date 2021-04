Os maiores aumentos de casos e óbitos foram registrados nas faixas etárias de 30 a 59 anos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 21:36

Rio - A taxa de letalidade por Covid-19 no Rio é a maior do Brasil, com 5,8%. A segundo maior é Pernambuco, com 3,5%, seguida do Amazonas, com 3,4%. As informações são do painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Nas últimas 24 horas, o estado registrou 338 mortes pela doença e 4.249 casos confirmados . No total, 40.424 pessoas morreram pelo novo coronavírus no estado e 693.046 foram infectadas. A média móvel no Rio também piorou nas últimas semanas. Nesta quinta-feira, a média móvel é de 253 mortes por dia nos últimos sete dias, 21% maior do que nas últimas duas semanas.

Além disso, ainda há a falta de transparência do número de doses aplicados no Rio. O "Vacinômetro", plataforma do governo federal que mostra quantas vacinas foram aplicadas, mostra que o Rio é o segundo pior do país. De acordo com a plataforma, 1.790.789 receberam a primeira dose e 491.476, a segunda. Apesar disso, o estado recebeu desde o início do Plano Nacional de Vacinação 4,4 milhões de doses do governo federal.