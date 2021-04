Bares e restaurantes do Leblon cumpriram decreto DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 06:36 | Atualizado 16/04/2021 14:11

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial do município, nesta sexta-feira (16), que decidiu prorrogar até o próximo dia 27 de abril as medidas restritivas para conter a contaminação pelo novo coronavírus.

Assim como anunciando anteriormente pelo prefeito Eduardo Paes, bares, lanchonetes e restaurantes seguem funcionando até 21h, podendo exceder uma hora de tolerância. Comércio de rua continua aberto entre 10h e 18h. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques podem abrir de 12h às 21h.

A prefeitura ainda não liberou a abertura de boates e a realização de eventos.

Na areia da praia está permitido apenas as atividades esportivas individuais e coletivas, sem aglomeração. banho de mar e tomar sol seguem proibidos. Ainda não estão permitidos estacionar na orla e o comércio de ambulantes.



As feiras de artesanato, permanecem fechadas. A permanência de pessoas nas ruas entre 23h e 5h ainda está proibida.