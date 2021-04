Professor da Coppe Paulo Cezar Ribeiro Divulgação

Rio - O professor da Coppe Paulo Cezar Martins Ribeiro morreu, aos 72 anos, na madrugada desta sexta-feira, em decorrência da covid-19. A informação foi confirmada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Carioca, nascido em 1948, Paulo é doutor em Transport Studies pela University College London e havia ingressado como docente na Coppe/UFRJ em 1978, onde era Professor Titular do Programa de Engenharia de Transportes. Desenvolveu, em 1994, o sistema de controle de tráfego por área, o CTA, até hoje utilizado pelo município do Rio de Janeiro. Desenvolveu também o projeto RioBus de reestruturação de transporte público da Cidade do Rio.

Paulo Cezar atuou como subsecretário de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2019, e chegou a ser convidado para assumir, em 2017, a presidência da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), vinculada à Secretaria Municipal de Transportes, mas sua nomeação não foi oficializada, apesar de ter atuado no cargo por alguns dias.

Um dos maiores especialistas do país na área de transportes, responsável por vários projetos voltados para melhorias no tráfego da cidade, Paulo Cezar criou, em 2003, o congresso Rio de Transportes, que coordenou anualmente por mais de 15 anos, desde a primeira edição.