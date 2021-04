Secretaria de Estado de Saúde distribui medicamentos para 'Kit intubação' Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:00 | Atualizado 16/04/2021 15:04

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE), realizou, na última quinta-feira (15), a entrega de medicamentos que compõe o “kit intubação” a municípios e hospitais que atendem pacientes em tratamento de covid-19. Dessas, 36 receberam anestésicos e bloqueadores musculares para compor o estoque de medicamentos para o período estimado de sete dias de atendimento.



"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclarece que está empenhando todos os esforços visando buscar alternativas viáveis para resolver o abastecimento dos medicamentos do chamado “kit intubação”, a municípios e unidades de saúde que atendem pacientes em tratamento de Covid-19, problema que ocorre em todo o Brasil", disse a pasta.

A SES aderiu a uma ata do Ministério da Saúde (MS) para aquisição dos medicamentos e realiza um processo de compra para suprir a necessidade do estado nos próximos três meses.

secretaria fez ainda um pedido de aditivo de 50% nesse contrato para receber mais medicamentos e já obteve duas respostas positivas . A medicação que foi distribuída, nesta quinta-feira (15), para 55 hospitais do estado foi comprada por meio dessa aquisição feita pela SES. Nesta quinta-feira, a SES recebeu mais um lote de medicamento, como parte da aquisição feita pela secretaria. "Ressaltamos que esses estoques também são compostos por medicamentos adquiridos pela gestão do próprio hospital e/ou município gestor".

A pasta ainda informou que todas as etapas dos processos serão compartilhadas com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, visando dar transparência às aquisições.

"A Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE) destaca que o suprimento desses medicamentos nas unidades de saúde é de responsabilidade das Organizações Sociais (OS) de cada unidade e/ou do município gestor. Entretanto, em apoio à crescente demanda do momento, a SES, além da compra já mencionada, também realiza repasses dos medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde, de forma equânime e com participação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), para as unidades e municípios que constam no Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento da Covid-19".