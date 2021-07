Subprefeitura apura denúncia do MP de superlotação em centro de tratamento em Guaratiba Subprefeitura da Zona Oeste / Divulgação

Publicado 19/04/2021 00:00

A Subprefeitura da Zona Oeste, por solicitação do Mistério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ), coordenou uma ação para averiguar a denúncia de superlotação contra o "centro de tratamento" da Igreja Evangélica do Deus Verdadeiro, em Guaratiba. A operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária, do Conselho Municipal Anti Drogas (Comad), da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Guarda Municipal e do 27º Batalhão da Polícia Militar.

No local foram encontrados 330 homens, entre 18 e 58 anos, acolhidos pela igreja sem passar por qualquer protocolo antiCovid. Os alojamentos são coletivos e não possuem o distanciamento mínimo entre os leitos. Os sanitários não tinham sabão e a cozinha, além de não atender às práticas sanitárias, tinham alimentos putrificados e sem refrigeração.

A igreja evangélica não tem alvará para recuperação de dependente químico, licença sanitária e não possui uma rede de apoio com Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Inserção Social. Tanto a Vigilância Sanitária quanto o Comad autuaram o "centro de tratamento" com uma interdição parcial para novas admissões e deram um prazo para que as irregularidades sejam sanadas. Caso o local não obedeça às advertências no tempo estipulado, será fechado.

"A Subprefeitura está atenta às denúncias desse tipo e fará operações na Zona Oeste sempre que for solicitada. O nosso papel é o de regularizar essas instituições para que os acolhidos tenham um ambiente adequado durante a sua recuperação e para que sejam, realmente, inseridos socialmente", afirma o subprefeito Edson Menezes que acompanhou a operação.

