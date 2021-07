Boletim desta sexta-feira (15) Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:29 | Atualizado 16/04/2021 17:32

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 697.763 casos confirmados e 40.716 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.717 novos casos e 287 mortes. Entre os casos confirmados, 648.643 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69.6%.



Falta medicamentos para intubação no Rio





O estado do Rio passa por um momento crítico diante da pandemia da covid-19 . A falta de sedativos e bloqueadores neuromusculares para manutenção dos pacientes em ventilação mecânica nas unidades de saúde, o chamado kit intubação, preocupa os médicos intensivistas. Segundo especialistas, caso o paciente não receba a quantidade exata de sedativo para manter a intubação, o quadro clínico pode agravar e até levar à morte.

"Está tudo em falta, não tem um medicamento em estoque, em todas as unidades, inclusive particulares. Para intubação, a gente consegue intubar o paciente com pouca medicação, mas praticamente todos os casos graves precisam totalmente de sedação e para deixar o paciente totalmente sedado precisa de mais medicação. Se o paciente fica mal sedado, isso piora o quadro do paciente, porque ele fica acordado e 'brigando' com o ventilador. Ele não oxigena o sangue da forma correta", explicou o médico generalista e diretor do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Pedro Archer.