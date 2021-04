Eliete Matos, agente de educação infantil, de 60 anos, foi a primeira a ser vacinada Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Carolina Freitas

Publicado 17/04/2021 09:53 | Atualizado 17/04/2021 09:54

Rio - Começou neste sábado a vacinação dos profissionais da educação básica contra a covid-19 . Foram imunizadas com a vacina AstraZeneca as pessoas com 55 anos ou mais que estão atuando presencialmente nas escolas da Prefeitura do Rio e também nas redes estadual e federal da cidade.

A abertura da campanha de imunização aconteceu às 8h na Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi, Zona Central do Rio. Estiveram presentes no local o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. O término da vacinação está previsto para às 12h. No próximo sábado (24) serão vacinados os profissionais com 50 anos ou mais, no mesmo horário: de 8h às 12h. As pessoas que não conseguirem ir hoje, poderão retornar nesta segunda data.

A primeira profissional a ser vacinada foi a agente de educação infantil Eliete Matos, de 60 anos, que atua na Escola Professor Emanoel Pereira Filho, em Cordovil, na Zona Norte.

“Me sinto aliviada em ser vacinada. Eu já passei por esse mal-estar de ter a covid. Agora eu tenho mais segurança”, disse.

Eliete também falou sobre a felicidade de poder voltar a dar aulas presencialmente. “A gente sentia muita falta. A educação é o principal. E essas crianças são tudo para a gente. Elas nos alegra, nos motiva e nos ajuda a cada dia”.

Já a segunda a ser imunizada foi a professora Sicília Regina Monteiro, de 59 anos, que atua na Escola Municipal Suíça, na Penha, também na Zona Norte.

“Eu não via a hora de ser vacinada. É muita emoção, a gente só quer que tudo volte ao normal. É muito triste ver os alunos sem vida sentados nas cadeiras. Pode ser uma frase clichê, mas a educação é a vacina para a transformação da sociedade. Essa noite eu não dormi. Quando soube que eu ia ser vacinada, eu fiquei sem reação, ia de um lado para o outro”, contou Sicília com lágrimas no olho.

Durante a vacinação, o secretário de Educação, Renan Ferreirinha enfatizou que todos os profissionais podem ser vacinados. “A gente entende que os profissionais não devem ser divididos. Todos vão ser vacinados, independente se é professor, diretor, secretário escolar, faxineiro ou merendeiro. Chegou vacina, a gente começa a vacinar”.

Sobre a volta às aulas, Ferreirinha disse que há um protocolo sanitário “muito seguro” e que tem percebido um interesse grande dos pais pelo retorno presencial.

“A nossa média é de 82% de interesso no retorno presencial, mas a realidade é híbrida. A gente precisa reconhecer que o ensino remoto também é crucial e ele precisa funcionar. Nós oferecemos o remoto pela TV, pelo aplicativo e material impresso”, disse o secretário de Educação.

Já Daniel Soranz, secretário de Saúde, informou que o Rio alcançou 18% da população vacinada e que 82% dos idosos já foram imunizados contra a covid-19.

“A nossa meta é chegar até a próxima semana com 92% dos idosos vacinados. A partir do dia 26, todas as pessoas que tiverem mais de 60 anos na cidade do Rio poderão procurar qualquer unidade básica de saúde para se vacinar a qualquer dia e a qualquer hora. O objetivo é ter o maior número de pessoas com mais de 60 anos vacinadas na cidade”.

Disse ainda que no dia 26 começam a ser vacinadas as pessoas dos grupos prioritários por idade, além de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, profissionais de educação e profissionais de segurança com 59 anos.

Kit intubação

Sobre o kit intubação, Daniel Soranz afirmou que o Ministério da Saúde centralizou a compra dos kits.

“São medicamentos essenciais. Atualmente nós temos estoque para quatro dias. Nós distribuímos entre todos os hospitais das redes municipal, estadual e federal, além da rede privada. A gente espera que ao longo da próxima semana recebamos mais doses para que possamos manter os estoques maiores dentro das unidades de saúde. Essa distribuição é fundamental”, finalizou.