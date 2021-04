Secretário Daniel Soranz fala sobre o novo boletim epidemiológico Reprodução

Rio - Durante a live de divulgação do novo boletim epidemiológico da cidade do Rio, apresentada nesta sexta-feira, o secretário de saúde do município, Daniel Soranz afirmou que cerca de 80% dos casos de covid-19 identificados na cidade são resultados da variante brasileira P.1, descoberta em Manaus. De acordo com os dados mostrados por Soranz, apenas em 2021 já foram registrados mais de 48 mil infectados com a doença e 4 mil cento e cinquenta e três mortes. O prefeito Eduardo Paes não pode participar da reunião pois, testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira

"As novas variantes são uma preocupação para o Rio de Janeiro. A gente tem a P.1 circulando com bastante intensidade, hoje 80% dos casos que circulam na cidade são dessa variante", disse.

A Prefeitura também anunciou que as medidas restritivas contra a covid-19 serão mantidas até o dia 27 de abril. A determinação foi publicada também nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial do município. A decisão foi baseada nos dados de monitoramento de casos registrados na rede de urgência e emergência da cidade. Segundo o gráfico, foi notada uma queda na procura de atendimentos nos últimos sete dias, o que seria resultado das medidas de restrição adotadas desde o dia 4 de abril com o recesso de dez dias.

"Na história natural da doença as pessoas começam a procurar unidades de atenção primária e as UPAs. Posteriormente, em torno de dez dias, a gente vê um aumento das solicitações de internação hospitalar e depois um aumento na curva de óbitos. Agora a gente está vendo justamente o contrário. Um aumento (na procura de atendimento) foi notado no início do mês, começou a cair nos últimos sete dias e a gente espera que essa queda se mantenha assim como o número de óbitos", explicou.



Segundo o secretário, apesar da última queda no número de mortes, as taxas ainda estão altas.

"Os óbitos começam a ter uma ligeira queda, mas estão em um patamar muito alto para que a gente modifique as nossas medidas de proteção à vida então, elas se mantém", disse.

De acordo com as medidas do decreto, a permanência na areia da praia são permitidas apenas para as atividades esportivas individuais e coletivas que não causem aglomerações. O funcionamento de boates e a realização de eventos também seguem proibidos.



Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até 21h, com uma hora de tolerância. Já o comércio segue com funcionamento permitido de 10h às 18h. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques ficam abertos de 12h às 21h.

Daniel Soranz fez um pedido à população que mesmo com a previsão de sol para a cidade do Rio, as pessoas se mantenham em casa e isoladas.

"São 1.400 pessoas internadas na cidade. É muita gente internada com covid. A recomendação para todos é que evitem qualquer tipo de exposição desnecessária. Não é o momento de ficar circulando desnecessariamente", finalizou.