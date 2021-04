Com transmissão de covid em alta, vacinados devem manter mesmos cuidados de antes Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 18:51 | Atualizado 17/04/2021 18:51

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) irá entregar, neste fim de semana 517 mil doses de imunizantes, sendo 273.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 243.500 da Coronavac, além de 47.400 medicamentos que compõem o kit intubação.



De acordo com a SES, seis aeronaves vão decolar do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM, em Niterói, para transportar vacinas e medicamentos a partir das 7h. Além disso, dois helicópteros do Governo do Estado, um da SES, dois do Corpo de Bombeiros e um da Polícia Civil também serão utilizados.



A operação de distribuição começou na noite desta sexta-feira (16), com a liberação das vacinas para o município do Rio de Janeiro, e no sábado (17), com as retiradas pelos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.



"O trabalho de toda equipe envolvida na distribuição das vacinas contra a Covid-19 tem sido incansável. A estratégia montada de separação das doses e envio tem sido aprimorada a cada entrega, com segurança e agilidade, para que a população tenha acesso à vacina o quanto antes", disse o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.



As doses de vacina da Oxford/AstraZeneca foram entregues pela Fiocruz à SES, após pedido do Governo do Estado. De acordo com a Secretaria, a medida agiliza a distribuição da vacina, uma vez que os lotes destinados ao estado do Rio de Janeiro não precisam mais passar pelo Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em São Paulo.



Doses aplicadas

Doses cadastradas Até as 9h deste sábado (17.04), o estado registrava 1.857.188 de pessoas vacinadas com a primeira dose e 529.649 com a segunda. O vacinômetro pode ser acessado pelo site: https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) estabeleceu um cronograma de metas para que as secretarias municipais de Saúde realizem a inserção no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) dos dados de vacinas aplicadas de maneira mais ágil. O estado já distribuiu 4,5 milhões de doses de vacinas, mas apenas 58% da primeira dose e 22% da segunda dose foram informadas como aplicadas ao Ministério da Saúde.

Kit intubação

A SES também liberou medicamentos do chamado “kit intubação”, neste fim de semana, a municípios e hospitais que atendem pacientes com covid-19. Os medicamentos adquiridos com recursos da SES vão complementar os estoques de 63 unidades hospitalares, que também são abastecidos por meio de compras realizadas pela própria unidade e/ou município gestor e por remessas enviadas pelo Ministério da Saúde.



A Secretaria disse que está empenhando todos os esforços visando buscar alternativas viáveis para resolver o abastecimento dos medicamentos do chamado “kit intubação” em municípios e unidades de saúde que atendem pacientes em tratamento de covid-19. A Ses ressaltou que aderiu a uma ata do Ministério da Saúde (MS) para aquisição dos medicamentos, ampliando ainda a solicitação com um aditivo de 50%, e realiza um processo de compra para suprir a necessidade do estado nos próximos três meses.



Todas as etapas dos processos serão compartilhadas com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, visando dar transparência às aquisições.