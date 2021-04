Loja boutique do Vasco em Icaraí, Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 20:43 | Atualizado 17/04/2021 20:46

Rio - Um homem foi preso após invadir e roubar uma loja do Vasco, na Rua Alfredo Backer, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, na madrugada deste sábado (17). Uma equipe de policiais do 12º BPM (Niterói) realizava um patrulhamento na região quando avistaram a porta do estabelecimento arrombada.

Os policiais iniciaram uma varredura no local e localizaram um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado pelos agentes, que encontraram com o suspeito a quantia de R$ 1,2 mil em espécie. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o homem confessou que roubou a quantia na loja do Vasco.

A quantia foi recuperada, o homem preso em flagrante e encaminhado para a 76ª DP (Niterói).