Publicado 18/04/2021 09:47

Rio - PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam, em flagrante, no início da manhã deste domingo (18), três homens que estavam furtando cabos da rede elétrica da Linha Amarela, na altura da Freguesia, na Zona Oeste do Rio.

Os criminosos estavam com um alicate, chaves de venda e transportavam mais de 40 metros de fios que já tinham sido cortados por eles.

A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP.