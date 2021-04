Movimentação na Praia de Copacabana nesta manhã de domingo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 18/04/2021 14:59 | Atualizado 18/04/2021 18:18

Rio - As medidas de restrição contra a covid-19 seguem em vigor na cidade do Rio, mas os cariocas não respeitaram as regras neste domingo (18), apesar do Estado ter contabilizado, neste sábado (17), 1.659 novos casos e 446 mortes pela doença em 24 horas, o maior número de mortes desde o início da pandemia. A Praia de Copacabana, na Zona Sul, estava bastante movimentada pela manhã, com muitas pessoas na areia tomando banho de sol e praticando atividades físicas na orla, algumas delas fazendo o uso incorreto da máscara de proteção. Ao contrário de Niterói, na Região Metropolitana, em que a maioria das pessoas seguiu as normas decretadas pela prefeitura e obedeceu a fiscalização da Guarda Municipal.

Na areia da Praia de Copacabana, os cariocas aproveitaram o dia ensolarado e o calor na cidade tomando banho de sol e mar, desobedecendo à medida que proíbe a permanência na areia em qualquer horário. Alguns ambulantes também estavam vendendo comidas, bebidas, roupas de banho e acessórios na orla e na areia, desrespeitando o decreto municipal.

"Se olhar os ônibus, o metrô, está todo mundo sem máscara. As pessoas não estão ligando muito para essa medida que o prefeito está colocando no Rio. Então, acho uma falta de inteligência do Paes de fechar quiosque, proibir ambulantes. O que Paes tem que fazer é abrir a praia, deixar os ambulantes trabalharem. Eu sou fanático pela administração do Paes, mas essas medidas que ele está tomando atualmente eu não estou gostando" disse o ambulante, Amaro José de Lira, de 65 anos.

Segundo o decreto publicado, na última quinta-feira (15), pela Prefeitura do Rio, permanecem suspensas as atividades econômicas, comércio ambulante fixo e itinerante nas areias das praias. Apesar da proibição, a fiscalização municipal não foi vista atuando na praia. O DIA procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que informou que atua de forma "dinâmica e itinerante". Confira a íntegra:

"A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal atuam de forma dinâmica e itinerante na maior parte de suas ações de fiscalização. Em algumas localidades específicas há a ocupação prévia para minimizar as chances de aglomerações e desrespeito ao decreto. As praias contam com rondas realizadas pela Guarda Municipal, que atua para cumprir a proibição da permanência de pessoas na areia e também para fiscalizar infrações sanitárias.



Em nove dias de fiscalização das medidas de proteção à vida contidas no decreto nº 48.706, a Prefeitura do Rio registrou 13.065 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, as equipes aplicaram 624 multas a bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 185 estabelecimentos"

Orla movimentada

A orla da praia estava bem movimentada com ciclistas, pessoas praticando exercícios físicos individuais e passeando. Os quiosques também estavam com bastante movimento de clientes, mas seguindo a norma de redução da capacidade e distanciamento de 1,5 metros entre as mesas.

"Não adianta proibir. O povo não está educado para isso. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar e fazer o que acham certo, infelizmente", lamentou Nilda Porto, de 86 anos, moradora de Copacabana há 14 anos.

Apesar de alguns carros e motos estarem estacionados na orla da praia, o estacionamento de veículos automotores também segue proibido, exceto para os moradores, idosos, as pessoas com deficiência, os hóspedes de hotéis e táxis, assim como em trechos que poderão ser especificados em ato próprio da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET-RIO).

Niterói

A orla da Praia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na manhã deste domingo, tinha muitas pessoas praticando atividades físicas individuais, passeando com animais de estimação e andando de bicicleta, a maioria fazendo o uso correto da máscara da proteção. Em respeito ao decreto municipal, a areia da praia estava praticamente vazia. As poucas pessoas que estavam desrespeitando a medida restritiva, que proíbe permanência na areia, foram retiradas pelos Guardas Municipais de plantão.

A artesã e moradora de Niterói, Maria Helena Dias, de 69 anos, disse que não entende o motivo da proibição de atividades físicas e do banho de sol na areia. “Eu confesso que não sei se essas medidas vão solucionar. Eu não vejo sentido das pessoas saírem da areia. Eu caminho na calçada e gostaria de caminhar na areia. Não vejo sentido nisso”, disse.

Segundo o decreto publicado, na última sexta-feira (16), no Diário Oficial do município, fica proibida a permanência de indivíduos nas areias das praias, em qualquer horário, até que seja atingido o indicador Amarelo Nível II. Ficam permitidas as atividades de esportes coletivos e individuais nas praias e logradouros públicos, tais como escolinhas de vôlei, futebol, futevôlei, beach tennis, canoa havaiana, treinamento funcional e similares, das 6 horas às 10 horas e das 18 horas às 22 horas, a partir desta segunda-feira (19).

Os ambulantes e donos de quiosques na orla de Icaraí também respeitaram as medidas de restrição contra a covid-19 decretadas pelo município. O exercício de atividades econômicas nas areias das praias e nos logradouros, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante, estão proibidos em Niterói, até que seja atingido o indicador Amarelo Nível II.

Manifestações contra as medidas restritivas

Tanto no Rio, quanto em Niterói, manifestantes foram às ruas protestar contra as medidas de proteção à vida. Na Praia de Copacabana, eleitores a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, portavam bandeiras e camisas do Brasil e gritavam a favor do governante, enquanto tocavam o hino nacional através de um megafone. Poucos manifestantes faziam o uso da máscara de proteção.

Na Praia de Icaraí, uma carreata de pais e responsáveis de estudantes reivindicavam a volta das aulas presenciais no município de Niterói. A manifestação não teve caráter político, mas protestava contra o decreto do prefeito Axel Grael, que suspendeu, até segunda-feira (19), as aulas presenciais do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I. As aulas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I estão permitidas a partir de 26 de abril. Já as aulas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio e Superior seguem proibidas até que seja atingido o indicador Amarelo Nível II.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes