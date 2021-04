Até o final desta semana, a prefeitura pretende chegar a 90% dos idosos vacinados na cidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Rio - Até este domingo, 83,7% dos idosos com 60 anos ou mais já haviam tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19, de acordo com a prefeitura. Até o final desta semana, a expectativa é de que esse número suba para 90%.

O total de pessoas imunizadas, até este sábado (17), era de 1.226.127, o que representa 18,2% dos cariocas vacinados. A quantidade de pessoas que já tomaram a segunda dose é de 327.839. Ao todo, no Rio de Janeiro, 1.553.966 doses já foram aplicadas.

Neste fim de semana a Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou 517 mil doses de imunizantes, sendo 273.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 243.500 da Coronavac, além de 47.400 medicamentos que compõem o kit intubação.

Recorde de mortes

Neste sábado o Rio bateu o recorde de mortes pela covid-19 em 24. Foram contabilizadas 446 óbitos pela doença. Além disso, novos 1.659 casos foram registrados.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela prefeitura, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado era de 86,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria era de 69.9%, até às 17h de ontem.

Kit intubação

A SES também liberou medicamentos do chamado "kit intubação", neste fim de semana, a municípios e hospitais que atendem pacientes com covid-19. Os medicamentos adquiridos com recursos da SES vão complementar os estoques de 63 unidades hospitalares, que também são abastecidos por meio de compras realizadas pela própria unidade e/ou município gestor e por remessas enviadas pelo Ministério da Saúde.

Neste sábado, durante a vacinação dos profissionais de educação básica, o secretário Saúde, Daniel Soranz, pontou que os remédio são essenciais.

"São medicamentos essenciais. Atualmente nós temos estoque para quatro dias. Nós distribuímos entre todos os hospitais das redes municipal, estadual e federal, além da rede privada. A gente espera que ao longo da próxima semana recebamos mais doses para que possamos manter os estoques maiores dentro das unidades de saúde. Essa distribuição é fundamental".