Traficante de São Gonçalo é preso pela DC-Polinter Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 15:50 | Atualizado 18/04/2021 16:12

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, na tarde de sábado (18), o traficante Leonardo Luiz Hotz Ramos, apontado como integrante de uma facção criminosa em São Gonçalo. De acordo com informações, ele fazia parte do Comando Vermelho (CV) e atuava no abastecimento das bocas de fumo da região.

Leonardo foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e estava foragido da Justiça. Durante a ação, ninguém ficou ferido.

Publicidade

Polícia prende traficante de drogas de comunidade em São Gonçalo

Créditos: Divulgação/ DC-Polinter#ODia pic.twitter.com/H9omOt5D7R — Jornal O Dia (@jornalodia) April 18, 2021

A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para prender criminosos foragidos. A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual afirma que continuará participando dessas operações, visando a prisão de criminosos, o que impactará na diminuição dos índices de crimes. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DC-Polinter, através do Whatsapp (21) 96587-1592. O anonimato é garantido. A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para prender criminosos foragidos. A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual afirma que continuará participando dessas operações, visando a prisão de criminosos, o que impactará na diminuição dos índices de crimes. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DC-Polinter, através do Whatsapp (21) 96587-1592. O anonimato é garantido.