Publicado 18/04/2021 20:43 | Atualizado 18/04/2021 20:45

Rio - Um confronto contra policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Borel, na Chácara do Céu, Zona Norte do Rio, resultou na morte do criminoso dedinho, na manhã deste domingo (18). De acordo com a PM, ele atacou a unidade e os policiais reagiram à ação.

Ainda segundo a Polícia Militar, Dedinho foi socorrido para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. Na ação, uma pistola e munições foram apreendidas. O criminoso, tinha uma ficha criminal extensa, com uma passagem por tráfico de drogas, duas por roubo majorado, uma por porte drogas, uma por tortura e outra por tentativa homicídio.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).