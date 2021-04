Kaio Guilherme da Silva Baraúna Reprodução/Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 08:23 | Atualizado 19/04/2021 09:52

Rio - O menino Kaio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos, segue internado em estado grave, na manhã desta segunda-feira, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Kaio foi baleado na cabeça, na tarde de sexta-feira (15), enquanto participava de uma festa infantil, em um centro de reforço escolar, na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. O menino aguardava na fila para fazer uma pintura artística quando a mãe do menino, Thaís Silva, professora na unidade, o viu caído no chão. O caso aconteceu por volta de 16h30.

Publicidade

Nesta manhã, Thais contou ao DIA que o estado do filho ainda é muito grave. "Até agora ele não apresentou nenhuma resposta. Estamos aguardando o resultado dos exames feitos ontem".

Atingido por bala perdida

Publicidade

No sábado, Thais contou que não tinha nenhum confronto na comunidade naquele momento. "No primeiro momento pensamos que foi uma queda, mas depois ficamos sabendo que havia uma perfuração, sendo que não tinha confronto na comunidade. Não ouvimos tiro nenhum e por isso acreditamos que tenha vindo de outro lugar", afirmou Thaís.

A dona da escolinha de reforço, Andrezza Lima, que também estava na confraternização, disse que o menino foi socorrido por um vizinho, e que não desconfiou que Kaio havia sido baleado por não ouvir nenhum disparo no local.

Publicidade

"Ele estava na fila para pintar quando de repente caiu. Pensamos que ele tivesse tropeçado ou algo assim. Estava sangrando muito na cabeça e foi socorrido pelo meu vizinho que trabalha com resgate e o levou ao hospital. Até então, pensávamos ser um tombo, e lá no hospital descobriram que foi tiro", relatou Andrezza.

Kaio foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, mas segundo a mãe da criança, a unidade não dispunha de um neurologista para realizar o atendimento. O menino então foi transferido para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

Publicidade

A Polícia Civil informou que a 34ª DP (Bangu) investiga de onde partiu o tiro. Ainda segundo a polícia, diligências seguem para identificar testemunhas e esclarecer o caso.