Rio - A nova defesa de Monique Medeiros insiste com a Polícia nesta segunda-feira para que a mãe do menino Henry, morto aos 4 anos no dia 8 de março, seja ouvida novamente pelos investigadores do caso. Os advogados ressaltam que as testemunhas passaram a mudar a versão do depoimento após a prisão do vereador Dr. Jairinho (sem partido). A defesa diz que pode esclarecer diversos detalhes do comportamento de Monique durante as investigações.

Em um deles, os advogados explicam porque Monique foi ao cabeleireiro no dia seguinte ao sepultamento de Henry. Ela teria ficado desesperada e arrancado tufos do mega hair (apliques de cabelo) e precisou fazer a manutenção no salão.

Um dos novos advogados de Monique, Thiago Minagé, disse que conversou com Monique na cadeia e disse que ela está "totalmente diferente do que se viu", sem no entanto informar detalhes. Nesta segunda, a defesa vai reiterar o pedido para que a professora seja ouvida novamente, expondo a necessidade dessa nova oitiva aos investigadores.

O casal Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril. Eles são suspeitos de homicídio duplamente qualificado pela morte do menino. Jairinho responde pela morte e por supostas sessões de tortura. Para a polícia, a mãe foi conivente com o caso, já que soube da forma que o filho era tratado pelo namorado, mas não o denunciou e permaneceu ao seu lado, mesmo depois da morte da criança.

Jairinho está preso no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O MP-RJ investiga suposta regalias ao vereador dentro da cadeia.



Já Monique, está no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



O delegado Antenor Lopes, diretor de Polícia Civil, disse que a expectativa é que o inquérito da morte de Henry Borel seja concluído ainda essa semana. O menino morreu no dia 8 de março e um mês depois a polícia identificou que Jairinho e Monique estariam envolvidos na morte da criança.