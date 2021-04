Estado do Rio registra 3.927 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas Foto: Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:23 | Atualizado 20/04/2021 15:49

De acordo com dados computadorizados pelo Painel de Monitoramento da Covid-19 do estado do Rio, são 192 pessoas à espera de uma vaga em UTI e 32 aguardando por leitos de enfermaria. Desde o último sábado (17), quando foram registrados 259 pacientes na fila, os números vem apresentando uma queda gradual.

