Rio - A fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da covid-19 voltou a crescer no estado do Rio, após oito dias consecutivos de quedas. Nesta sexta-feira (16), de acordo com o Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 307 pessoas esperam por uma vaga de UTI.



No dia 8 de abril, 643 pessoas esperavam por um leito de UTI. Nos dias 9 e 10, a fila diminuiu para 602 e 588, respectivamente. No dia 11, a fila tinha 447 pessoas e no dia 12, 419. Nos dias 13 e 14, a espera chegou a 350 e 344, cada. A quinta-feira registrou o menor número entre os oito, com 280 pessoas na fila. Somando a espera por leitos de UTI e de enfermaria, 395 pacientes aguardam por uma vaga nesta sexta.

Apesar da redução durante os últimos dias, cinco regiões de saúde do Rio têm a taxa de ocupação de 90% ou mais. Somente duas apresentam menos de 80%. Segundo o painel de dados, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88% e a taxa nos leitos de enfermaria é de 69.6%.