Bombeiros são vacinados em Guadalupe, no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, e em Campinho, onde fica a 1ª Policlínica do Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:40

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio dá continuidade, esta semana, à imunização em massa de seus militares contra a Covid-19. Até quinta-feira (22), novas doses serão aplicadas em dois polos de vacinação montados pela corporação na Região Metropolitana, em Campo Grande (13° GBM) e em Nova Iguaçu, onde fica a 2ª Policlínica do CBMERJ, e também em quartéis localizados no interior do Estado.

Em Campo Grande, militares das seguintes unidades serão vacinados: 13º GBM (Quartel de Campo Grande), 2ª Odontoclínica Militar, DBM 1/13 (Destacamento de Santa Cruz), DBM 2/13 (Destacamento de Sepetiba), DBM 3/13 (Destacamento de Guaratiba), DBM 4/4 (Destacamento de Seropédica), DBM 1/10 (Destacamento de Itaguaí), DBM 4/10 (Destacamento de Mangaratiba).

Em Nova Iguaçu estão listados os bombeiros lotados nas seguintes unidades: 2ª Policlínica de Nova Iguaçu, Odontoclínica Militar Major Og Gomes de Sá (Nova Iguaçu), Odontoclínica Militar Nossa Senhora da Penha (Penha), 4º GBM (Quartel de Nova Iguaçu), Comando de Área VI - Baixada Fluminense, DBM 1/4 (Destacamento de Nilópolis), DBM 2/4 (Destacamento de Belford Roxo), PABM 1/4 (Posto Avançado de Queimados), 29º GBM (Quartel de Paracambi), Redec Baixada Fluminense.

No interior do Estado, também haverá polos para vacinação dos militares das regiões Serrana (CBA II), Sul (CBA III), Norte/Noroeste (CBA IV), Baixada Litorânea (CBA V) e Costa Verde (VII).

O planejamento, nas próximas semanas, vai respeitar a logística de distribuição dos kits pela Secretaria de Estado de Saúde. O calendário, a relação dos beneficiados e os próximos locais de vacinação serão atualizados e divulgados semanalmente no boletim interno da corporação.

Militares da área de Saúde (Hospital do CBMERJ e Policlínicas) e profissionais envolvidos diretamente na vacinação à população nos quartéis já foram imunizados.