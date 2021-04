Após período de abandono, subprefeitura recupera 18 áreas de lazer na Barra, Recreio e Vargens PREFEITURA DO RIO / Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 00:00

As praças da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes e das Vargens estão voltando a receber o carinho e a atenção que tanto merecem. Depois de um período de abandono, esses espaços públicos que têm um papel importantíssimo nesse período de pandemia, onde as atividades ao ar livre são permitidas pela OMS, voltaram a fazer parte do dia a dia dos moradores da Zona Oeste.

O projeto é uma das prioridades do subprefeito Raphael Lima, um incentivador dos exercícios físicos e o uso saudável de áreas públicas. Ele lembra que quando foi administrador regional do Recreio, em 2008, realizou ações como essas nas praças. "Estamos retomando a conservação, o que é muito importante para a região, ainda nesse momento de pandemia, com a necessidade de espaços ao ar livre."

Publicidade

Os trabalhos de revitalização da Comlurb incluem, primeiramente, os serviços de poda, roçada, capina e limpeza. Depois, é feita a manutenção dos brinquedos e mobiliários. Ao mesmo tempo, a equipe da Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens faz o levantamento de demandas de lâmpadas e refletores, para em parceria com a Rioluz, realizar a manutenção da iluminação de cada praça.

Na maioria das vezes, a participação dos moradores faz a diferença no processo, fornecendo informações sobre a rotina das praças, frequentadores e atividades mais frequentes. Raphael frisa que a participação deve ser contínua, tanto no cuidado com o espaço, promovendo ações de conscientização, quanto informando alguma novidade.

Publicidade

O subprefeito lembra que o Projeto Adote.Rio da Fundação Parque e Jardins está recebendo novas propostas e é importante para oficializar essa relação dos moradores com áreas verdes.

Já foram contempladas as seguintes praças: do Ó, São Oderico, Professor Velho da Silva, das Rosas, São Probo e do Pouso (Barra da Tijuca); José Baltar da Silveira, Agapanto, Caridade e Beira do Rio (Vargem Grande); Odylo Costa Filho, Ary de Carvalho, Restier Gonçalves, Mozar Firmeza, Drault Ernanny, Professor Henrique Niremberg, Miguel Osório e Henfil (Recreio dos Bandeirantes).

Publicidade

Esporte em Jacarepaguá

O mutirão de serviços organizado pela Fundação Parques e Jardins (FPJ), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente (SMAC), e pela Subprefeitura de Jacarepaguá no Parque Municipal Pinto Teles, na Praça Seca, não somente recuperou o espaço que estava em péssimas condições nos últimos meses, como também trouxe mais qualidade à rotina dos moradores da região.

Publicidade

As quadras poliesportivas e os equipamentos de ginástica ainda estão sendo recuperados, mas os primeiros serviços de limpeza e de manutenção já revelaram todo o potencial desses espaços. Os moradores comemoram os novos espaços vivos do parque, disputados por adultos, jovens e crianças, sempre com atenção às regras de distanciamento. No último final de semana foram realizadas práticas de Yoga, Capoeira, jogos de futebol e vôlei, de acordo com as permissões para a prática de atividades físicas coletivas.

A primeira vistoria técnica no Pinto Teles aconteceu em 20 de janeiro e, a partir dali, diversas ações foram realizadas com a participação de secretarias e órgãos municipais como a Comlurb, Seconserva, Rioluz, Rio Águas e secretarias de Esportes e Lazer e de Envelhecimento Saudável.

Publicidade

No início de fevereiro, o parque recebeu serviços de capina, roçada, poda baixa, reforma dos canteiros, conserto de brinquedos, restauração dos equipamentos de ginástica, conserto na iluminação, aumento da capacidade das caixas de esgoto, limpeza do Rio Orfanato e da área de Transbordo, entre outras ações. No total, foram retirados cerca de 30 caminhões de entulhos, detritos e lixo acumulado no rio e em outras áreas do parque.

As ações de revitalização terão continuidade nas próximas semanas com previsão para a reforma dos equipamentos da terceira idade, reforma das grades e das redes de proteção da quadra multiuso e continuação dos serviços de pintura.

Publicidade