Por O Dia

Publicado 21/04/2021 08:07 | Atualizado 21/04/2021 09:03

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta quarta-feira nova operação para dar continuidade à deflagrada no último dia 10, no Morro da Providência, no Centro do Rio, que resultou na prisão do líder de uma facção criminosa Comando Vermelho, Roger Moizinho, o Macarrão. A quadrilha de traficantes é acusada de ser responsável por mais de 30 homicídios nos últimos 26 meses, cometidos no estado vizinho. O objetivo hoje era cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra cinco foragidos da organização criminosa.



Foram presos Adriel da Silva ('Pezão'), Bruno Ferreira de Souza Matos, Ismael Ramos Campos e Tiago Soares Ananais Fernandes. Eles estavam hospedados em um hotel no Centro do Rio, próximo ao Morro da Providência. Os acusados estavam foragidos desde o dia último dia 10, quando foi deflagrada, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as operações “Start Over” e “Hands On”, que prendeu 30 integrantes de uma organização criminosa responsável por dezenas de homicídios em Minas Gerais.

A operação de hoje foi realizada por agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e o Comando de Operações Especiais (COE-PMERJ), por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/PMERJ), a pedido do Gaeco da Zona da Mata Mineira, com sede em Juiz de Fora.