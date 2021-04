A Secretaria Municipal de Educação (SME) estima receber 33 mil alunos nesta quarta (21) e mais 6 mil na quinta Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/04/2021 08:48

Rio - A rede municipal do Rio retoma nesta quarta-feira (21) as aulas presenciais para alunos do 3° ao 6° ano, turmas com professores generalistas. Ao todo, 364 escolas receberão os alunos nesta semana. Com a medida, haverá a volta para todo o Ensino Fundamental 1. Os estudantes vão se juntar às crianças da pré-escola, 1° e 2° ano, que já tinham retomado no final de fevereiro.

No total, 783 unidades da rede municipal retornarão às aulas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) estima receber 33 mil alunos nesta quarta (21) e mais 6 mil na quinta. Até o fim de semana, 59 mil alunos poderão retornar para o ensino presencial ao todo, considerando também as escolas que já estavam abertas. O número representa um pouco mais de 9% do total de estudantes matriculados em escolas da prefeitura.

Segundo o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, a prefeitura destinou mais de R$ 18 milhões para unidades escolares fazerem ajustes e pequenas reformas.

"Com o início do ano letivo, destinamos mais de R$ 18 milhões para as unidades escolares fazerem ajustes e pequenas reformas. Antes de uma escola retomar com o ensino presencial, precisa passar por todas as adequações necessárias e, assim, ficar apta a receber alunos, professores, funcionários, pais e responsáveis com segurança", afirmou.



A partir desta quarta serão reabertas 301 unidades. Na quinta, mais 63 novas escolas retomam o ensino presencial.