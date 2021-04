Rio,22/04/2020 -COVID-19 -CORONAVIRUS, QUINTINO, Paroquia de Sao Jorge.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 15:35 | Atualizado 22/04/2021 16:40

Rio - A celebração do tradicional Dia de São Jorge será diferente, mais uma vez, por conta da pandemia da covid-19. Com a alta taxa de disseminação do novo coronavírus na cidade do Rio, a Igreja Matriz, em Quintino, na Zona Norte, não abrirá nesta sexta-feira (23) e fará a transmissão das celebrações ao vivo na internet e através do canal Rede Vida.



O dia das missas presenciais foi alterado para esta quinta-feira (22), com cerimônias realizadas até às 19h e com agendamento via WhatsApp (99625-0758). O local receberá o público com capacidade reduzida, limitada a apenas 110 pessoas por celebração. A Igreja pode receber até 750 devotos em seu funcionamento total.

A missa de alvorada, realizada às 5h desta sexta-feira, poderá ser acompanhada pelo canal Rede Vida, pela página oficial da paróquia no Facebook e pelo Youtube. A celebração contará com uma queima de fogos, evento que também é tradicional para celebrar o Santo Guerreiro, além de toques de clarinete e do sino na igreja. Às 10h uma liturgia será realizada pelo arcebispo Dom Orani Tempesta seguido de reza do terço às 15h e uma live às 16h. Para fechar o dia de celebrações, Dom Thiago Stanislaw fará uma cerimônia de encerramento às 18h.

No sábado (24), uma missa será realizada às 10h e a famosa feijoada de São Jorge será organizada por meio de delivery ou drive thru, a partir das 11h. Os devotos que desejarem comparecer à celebração, também precisarão agendar sua presença através do WhatsApp. A igreja também informou que está tomando outras medidas de segurança como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel.

A igreja de São Jorge da Praça da República, no Centro do Rio, também comunicou aos fiéis que não abrirá as portas e fará a transmissão das missas por meio de live no Facebook. Nos anos anteriores à pandemia, o local chegava a receber 150 mil fiéis nos dias de celebração ao padroeiro. As liturgias online serão celebradas na Matriz de Santa Rita, em três horários, às 7h, às 15h e às 18h.

A paróquia pretende adiar a festa de São Jorge para o dia 23 de outubro, caso a cidade do Rio já esteja com a maioria da população vacinada contra o covid-19.



Serviço:

Igreja Matriz São Jorge



A missa da alvorada será transmitida, às 5h da manhã desta sexta-feira, pelo Facebook e Youtube da Paróquia e pelo canal da Rede Vida. Pelos canais oficiais, também transmitirão a liturgia, às 10h, a reza do terço, às 15h, e uma live, às 16h. Às 18h, Dom Thiago Stanislaw fará uma cerimônia de encerramento.

Youtube: www.youtube.com/IgrejaMatrizSãoJorgeQuintinoRJ

Igreja de São Jorge da Praça da República

As missas online serão transmitidas nos canais oficiais da Igreja de São Jorge da Praça da República às 7h, às 15h e às 18h.