Publicado 22/04/2021 13:36 | Atualizado 22/04/2021 13:52

Rio - Um novo posto de vacinação contra a covid-19, em sistema drive-thru, foi inaugurado durante a manhã desta quinta (22) no Museu Aeroespecial de Campos dos Afonsos, na Zona Oeste do Rio, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As doses de hoje serão destinadas a mulheres de 60 anos e profissionais de saúde de 46. Gestantes de qualquer idade que tenham comorbidades também podem receber o imunizante, mas devem apresentar laudo com indicação médica. (Confira novo calendário de vacinação no final da reportagem)



O município do Rio concluiu a vacinação para todas as faixas de idades dos idosos a partir de 60 anos nesta semana. Na próxima segunda (26), a campanha de vacinação vai começar o atendimento de outros grupos prioritários, incluindo algumas categorias de profissionais, como trabalhadores da educação (pública e privada) e de forças de segurança, sempre com escalonamento por idade.



A profissional de educação Regina Celia, de 60 anos, compareceu na manhã desta quinta (22) para receber a dose da vacina contra a covid-19. Ela reforçou que continuará seguindo todos mesmo após receber o imunizante.



“Estou muito feliz de tomar a minha primeira dose, porque é uma esperança, né? A gente vê uma luz no fim do túnel para que possamos continuar na luta de combate à covid. Claro que com todos os protocolos, máscara, álcool em gel e distanciamento social. Tudo vai continuar como antes até conseguirmos erradicar esse vírus”, afirmou.

O drive-thru do Museu Aeroespacial funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia, facilitando o acesso da população à imunização. A SMS também inaugurou nesta semana um posto de vacinação extra na quadra da Portela, em Madureira.



RJ tem pequena queda no número de casos de contaminação pela covid-19



A SES registrou uma pequena redução dos casos confirmados da doença no estado do Rio entre quarta (4101) e terça (4.159), de acordo com o painel estadual de monitoramento da covid-19. Contudo, houve aumento na quantidade de pacientes com casos graves. A taxa de ocupação nas UTIs subiu de 84,8% para 87,1% em comparação aos mesmos dias.