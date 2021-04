Procon e ANP autuam 6 postos de combustíveis em operação conjunta Foto: Divulgação / Procon

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:57

Rio - Seis postos de gasolina foram autuados nesta semana pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro e pela Agência Nacional de Petróleo. Os dois órgãos realizaram uma operação conjunta para verificar a qualidade dos combustíveis, possíveis adulterações nas bombas medidas e exposição de preços comercializados em sete postos de Angra dos Reis, Mangaratiba, Niterói e Rio de Janeiro. Foram lacrados 10 bicos de combustíveis, dentre eles diesel marítimo e gasolina comum e podium.

Em cinco postos visitados, os agentes encontraram a "bomba baixa", quando o cliente recebe menos combustível do que pagou. O Procon notou a irregularidade com o teste do galão de 20 litros.

Um dos postos fiscalizados, de bandeira branca, foi autuado por ter a identidade visual que remete ao Posto BR. A irregularidade foi apontada por induzir o consumidor ao erro. Fiscais também identificaram a falta de placa informativa de impostos em três postos, que foram autuados.

Os demais problemas encontrados durante a fiscalização foram: ausência de galão de 20 litros ou com lacre violado e falta de instrumentos para o teste de proveta. Ausência do cartaz com endereço e telefone do Procon-RJ e do Livro de Reclamações. Dos sete postos fiscalizados, em apenas um não havia irregularidades.