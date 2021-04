Ação teve o apoio da Secretaria de Conservação, Comlurb, Guarda Municipal e PM Divulgação/ Seop

Publicado 22/04/2021 19:27

Rio - Uma ação de ordenamento removeu estruturas irregulares nos bairros de Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (22). A operação foi realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).



Na Rua Fernandes da Cunha, em Vigário Geral, as equipes demoliram uma estrutura de aproximadamente 25 metros de comprimento por 3 metros de largura, que era usada como estacionamento de veículos e estava instalada na calçada, impedindo o acesso de pedestres. No local, uma ligação clandestina de água foi desligada por funcionários da Cedae.



Já no Jardim América, na Rua Professor Costa Coelho, três coberturas fixas de alumínio foram retiradas em via pública. Uma delas era de uma oficina mecânica que ocupava parte da calçada. Uma equipe da Light desligou um ponto de furto de energia elétrica no local. A ação teve o apoio da Secretaria de Conservação, Comlurb, Guarda Municipal e policiais militares do 16ª Batalhão (Olaria).