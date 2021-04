Hospital Albert Schweitzer, em Realengo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 20:51 | Atualizado 22/04/2021 20:56

Rio - Um homem morreu e dois policiais militares foram baleados, nesta quinta-feira, durante uma troca de tiros em Realengo, Zona Oeste do Rio. Os PMs foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Um deles está fora de perigo e o outro segue em atendimento médico. As identidades dos PMs e do homem que morreu não foram divulgadas.

De acordo com a PM, uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi chamada para intervir em uma tentativa de roubo na Rua Tabelião Luís Guaraná, em Realengo, quando foram atacados por criminosos armados. Um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos ainda no local.

Após a troca de tiros, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma granada e carregadores. Policiais fazem uma ação em busca dos outros envolvidos na troca de tiros.