Prefeitura do Rio diz que 91,2% dos idosos já foram vacinados contra a covid-19 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 10:45 | Atualizado 23/04/2021 12:04

Rio - A Prefeitura do Rio informou, na manhã desta sexta-feira, que 91,2% dos idosos cariocas, cerca de 1.333.223 pessoas, e 19,8% da população geral já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Publicidade

"É uma das capitais que mais avançou na vacinação dos idosos. Nunca é demais lembrar que pessoas com mais de 60 anos são as que tem um risco absolutamente maior de agravar e de ir a óbito, quando comparado as pessoas de outras idades", disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Henrique Garcia, durante a divulgação do 16º boletim epidemiológico da covid-19 no Estado.

O município vai concluir a aplicação da primeira dose para quem tem 60 anos ou mais neste sábado. A partir de agora, essa faixa etária não precisa mais esperar um dia específico para tomar o reforço. As pessoas só precisão retornar a qualquer posto na data anotada na caderneta de vacinação.

Publicidade

Daniel Soranz disse que a principal estratégia vacinal é reduzir o número de internações, casos graves e óbitos. Para ele, encerrar esse grupo de idosos é uma grande marca e uma grande conquista.

"Foi uma opção da Prefeitura do Rio de Janeiro junto com o Programa Nacional de Imunizações priorizar esse grupo populacional. Por isso a gente está na frente de várias capitais da região Sul e Sudeste e de várias capitais brasileiras. Essa opção vai gerar efeitos epidemiológicos, vai gerar efeitos nos nossos hospitais que vão poder ser mensurados muito rapidamente. Lembrando que a primeira dose que estamos aplicando ainda, é necessários que os idosos retornem para tomarem a segunda dose. Tem 90% dos idoso vacinados, mas não podem sobrar nenhum sem vacina. A unidades de saúde e toda a prefeitura começam agora uma cruzada para identificar idosos que ainda não se vacinaram, cruzar banco de dados, agentes comunitários de saúde, médicos vão intensificar busca ativa a todos os idosos acamados que não se vacinaram e a qualquer idoso da cidade".

Publicidade

A partir desta segunda-feira, a Prefeitura do Rio passa a imunizar pessoas com comorbidades abaixo de 60 anos. Assim como foi com os idosos, a campanha seguirá com uma idade por dia e separando homens e mulheres. Será obrigatório apresentar um comprovante, como exames, receitas, relatório médico ou prescrição. As doenças são:



Anemia falciforme

Cirrose hepática

Diabetes mellitus

Doença renal crônica

Doenças cardiovasculares

Hipertensão

Imunossuprimidos

Obesidade mórbida

Pneumopatias crônicas graves, como asma

Síndrome de Down

As pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, psicossocial, visual e transtorno do espectro autista também poderão receber a primeira dose da vacina. Esse grupo também deverá apresentar laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, um receituário ou outros documentos que comprovem a condição.

Publicidade

O novo calendário também contempla outros grupos prioritários, incluindo gestantes, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, educação, serviços de limpeza urbana, guardas municipais, motoristas, cobradores de ônibus e transporte escolar, policiais civis, policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários, sempre com escalonamento por idade.

No caso de gestantes com comorbidades, Soranz esclareceu que elas precisam tomar a vacina contra a covid-19, mas as gestantes sem comorbidades devem tomar a vacina para gripe sazonal. "É muito importante que se houve alguma mudança no quadro da gestante, se ela tomou a vacina contra a gripe sazonal primeiro ela precisa esperar 15 dias para receber a aplicação do imunizante contra o coronavírus. No caso da gestante, a gente só aceita a vacinação com recomendação médica. Também vamos verificar se elas realizaram seus exames pré-natais, se está com o pré-natal adequado".



Publicidade

Confira o calendário:

Segunda (26): mulheres com 59 anos dos grupos prioritários

Terça (27): homens com 59 anos dos grupos prioritários

Quarta (28): mulheres com 58 anos dos grupos prioritários

Quinta (29): homens com 58 anos dos grupos prioritários

Sexta (30): mulheres com 57 anos dos grupos prioritários

Sábado (1º/5): homens com 57 anos dos grupos prioritários