Por Bernardo Costa

Publicado 23/04/2021 12:28 | Atualizado 23/04/2021 12:34

Rio - A Prefeitura do Rio espera receber, na tarde desta sexta-feira, entre 120 mil e 150 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzida pela Fiocruz. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, o quantitativo, além do estoque da Secretaria municipal de Saúde, garantirá a imunização até o fim da próxima semana.

"Ainda esperamos a confirmação da Secretaria de Estado de Saúde do número é exato das doses que vamos buscar, hoje à tarde, no almoxarifado do estado, em Niterói. Além disso, seguimos com a expectativa de duas entregas de remessas de doses nesta semana, como vem acontecendo, sempre às quartas e sextas-feiras", disse Márcio Garcia, na inauguração do posto de vacinação no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.



Márcio Garcia fez um apelo para que todos os cariocas com mais 60 anos compareçam para se vacinar neste sábado, no dia de repescagem da imunização.

"Hoje, conseguimos atingir a meta de vacinar todos os cariocas acima de 60 anos. Antecipamos a meta em uma semana, pois a previsão inicial era vacinar todos acima de 60 até o fim do mês. Mas, quem não puder comparecer amanhã, pode procurar qualquer posto de vacinação na próxima semana", informou Márcio Garcia.



O superintendente também esclareceu o público-alvo que pode se vacinar a partir de segunda-feira e até o dia 1 de maio, quando haverá combinação dos fatores idade mais comorbidades e categoria profissional.



O calendário começa na segunda-feira (26), com pessoas de 59 anos e vai até o próximo sábado, com a imunização de pessoas de 57 anos mais repescagem. Os dias serão alternados entre mulheres e homens, começando pelas mulheres na segunda.



Segundo Márcio Garcia, além de terem a idade preconizada no calendário, é preciso que as pessoas tenha algum tipo de comorbidades, como diabetes, hipertensão, doença renal crônica, síndrome de down, entre outras.



Pessoas com deficiência física ou intelectual também podem se vacinar nesta semana, além das seguintes categorias profissionais: rodoviários, agentes de limpeza urbana, trabalhadores da saúde e da educação, policiais militares e civis, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários. Todos precisam atender também aos critérios de idade e comorbidades.





Posto de vacinação da Marinha



O posto de vacinação do Centro Cultural da Marinha, na Praça XV, vai funcionar de segunda a sábado, das 8h às 17h. Uma das primeiras pessoas a se vacinar na manhã desta sexta-feira foi Socorro dos Santos Paixão, de 60 anos.



"Fiz de questão de vir aqui pois me sinto mais segura neste local que pertence às forças armadas. Graças a Deus não tive nenhum caso de covid na família, mas sei o quanto essa doença é perigosa e está matando muita gente. Lamento pelas pessoas que, apesar disso, insistem em desrespeitar as normas de segurança. Isso é triste. Peço para que todos se vacinem quando chegar sua vez, para tentarmos sair desta o quanto antes", disse a cabeleireira.