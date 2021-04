Cariocas lotaram a praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, ontem Reginaldo Pimenta

A prefeitura do Rio flexibilizou, ontem, medidas de restrição. Os decretos foram publicados em Diário Oficial. A partir de agora, banho de mar e a permanência nas praias está liberada nos dias úteis. Os barraqueiros e ambulantes também podem trabalhar nos dias úteis. Finais de semana e feriados segue proibido.

Ainda segundo o texto, o escalonamento de horário dos estabelecimentos acabou, todos podem abrir a qualquer hora e fechar às 22h. As atividades comerciais nos shoppings, centros comerciais e galerias de lojas devem respeitar a capacidade máxima de 40% para locais fechados e 60%, abertos. Ficar na rua e em locais públicos de madrugada, e eventos e festas em geral seguem proibidos. As novas medidas vão até o dia 3. Com isso, as praias só estão liberadas a partir de segunda-feira.

Ontem, os cariocas lotaram a orla de Copacabana, zona Sul do Rio, desrespeitando as normas. A areia e o mar estavam cheios de banhistas, que não se preocupavam em manter o distanciamento ou usar máscara. Ambulantes também circulavam pelo local. Na orla, muitas pessoas caminhavam e praticavam outros exercícios sem o uso da máscara.

Primeira dose em 91,2% dos idosos

A prefeitura informou, ontem, que 91,2% dos idosos cariocas, cerca de 1.333.223 pessoas, e 19,8% da população geral já foram vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. "É uma das capitais que mais avançou na vacinação dos idosos. Nunca é demais lembrar que pessoas com mais de 60 anos são as que têm um risco absolutamente maior de agravar e de ir à óbito", disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Henrique Garcia, durante a divulgação do 16º boletim epidemiológico. O município vai concluir a aplicação da primeira dose para quem tem 60 anos ou mais hoje. A partir de agora, essa faixa etária não precisa mais esperar um dia específico para tomar o reforço.