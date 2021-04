Por O Dia

Publicado 24/04/2021 09:50

Rio - O Corpo de Bombeiros segue nas buscas, neste sábado, pelo aluno da corporação Ítalo dos Santos, de 30 anos. O rapaz sumiu na manhã de sexta-feira (23) no mar da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, próximo ao posto 2, na altura da Avenida do Pepê , durante um treinamento de especialização de salvamento marítimo. De acordo com a corporação, o incidente aconteceu por volta de 11h40.