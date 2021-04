Monique Medeiros e Dr. Jairinho foram presos pela morte do menino Henry Borel, filho de Monique Reprodução / TV Globo

Rio - A nova defesa do vereador Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Doutor Jairinho, avalia a possibilidade de pedir a exumação do corpo do menino Henry Borel Medeiro, de quatro anos. Para o advogado Bras Santana, que assumiu o caso no dia 19, o trabalho dos peritos não foi bem feito e o objetivo é que seja feita um novo laudo necroscópico. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Em entrevista, Santana afirmou que vai questionar a qualidade das provas técnicas apresentadas pela Polícia Civil, por acreditar que houve falhas na reprodução simulada da morte do menino. O exame pericial foi realizado no dia 1º de abril, no apartamento onde Jairinho morava com Monique Medeiros, mãe do menino, e a criança, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O advogado ainda disse que aguarda o inquérito policial ser finalizado e a denúncia ser apresentada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) para se manifestar com mais clareza sobre o caso e as estratégias da defesa.

A expectativa de Santana é ver como a polícia e o MP irão descrever a participação de Jairinho e Monique no crime, para saber quem será apontado como autor, coautor.

"É muito prematuro tirar qualquer conclusão nesse momento, até porque eu não tenho como pegar uma tese defensiva antes de saber qual a acusação será feita pelo Ministério Público. A defesa encontrou falhas na prova técnica e deixará para abordar essas questões durante o processo”, disse Bras Santana à CNN Brasil.

O advogado afirmou ainda que não pretende fazer alegações de doenças psiquiátricas para defender acusações contra Jairinho.

O DIA procurou a defesa, mas ainda não teve retorno.