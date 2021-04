Acidente entre carro de passeio e ônibus do BRT Rio Reprodução/WhatsApp

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:48

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) ofereceu denúncia à justiça contra Marcelo Soares de França, com um pedido de prisão preventiva por homicídio doloso (quando há intenção de matar), com dolo eventual, na sexta-feira. Ele foi preso no dia 25 de março, acusado de ter causado um acidente que deixou uma mulher morta e 30 pessoas feridas, ao invadir a pista exclusiva do BRT, Avenida das Américas, após a estação Embrapa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, no dia 10 de março.

Segundo o MP, Marcelo, que estava ao volante de um Toyota Etios, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, de forma livre e consciente, e assumindo o risco, trafegou na pista exclusiva de coletivos BRT, em alta velocidade. Ele também foi denunciado por crime em relação ao Código de Trânsito Brasileiro.

Após colidir com o coletivo, que transportava mais de 60 passageiros, Marcelo atingiu outro carro, um Renault Sandero. De acordo com o MP, ele deixou de prestar assistência e pedir imediato socorro para as 66 vítimas, inclusive crianças.

"Na verdade, evadiu-se do local, acompanhado de sua esposa, tendo comparecido à sede policial somente 15 dias depois, para prestar esclarecimentos", diz o Ministério Público.