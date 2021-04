Prefeitura do Rio registra mais de 22 mil atuações em 15 dias Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 11:32

Rio - A Prefeitura do Rio registrou 22.887 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias – em 15 dias de fiscalizações das medidas de restrição para conter os avanços da covid-19 no município. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, durante esse período, os fiscais multaram 963 bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 202 estabelecimentos por desrespeitarem às medidas definidas pelo decreto. Na sexta-feira (23), foram 1.664 autuações, com 24 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e sete estabelecimentos por desrespeitarem as medidas.

Os comboios formados por agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos da cidade para coibir aglomerações e verificar se os estabelecimentos estavam cumprindo o horário correto de fechamento e a capacidade máxima de pessoas estabelecida pela legislação.



Além disso, a Seop informou que as forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em todas as regiões da cidade para atender denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da prefeitura e também na orla para cumprir determinação que proíbe a presença de pessoas na areia das praias.

Prefeitura do Rio flexibilizou, na sexta-feira, algumas medidas de restrição contra a covid-19 . A partir de agora, banho de mar e a permanência nas praias está liberada nos dias úteis. Os barraqueiros e ambulantes também estão autorizados a trabalhar nos dias úteis. Aos finais de semana e feriados, segue proibido.

Ainda segundo o decreto, o escalonamento de horário dos estabelecimentos acabou, todos os setores estão liberados para abrir a qualquer hora e fechar às 22h. As atividades comerciais no interior de shopping centers, centros comerciais e galerias de lojas, devem respeitar a capacidade máxima de 40% para locais fechados e 60% em locais abertos.

Ficar na rua e em locais públicos durante a madrugada segue proibido. Eventos e festas em geral seguem proibidos.



As novas medidas começam a valer a partir deste sábado (24) e vão até o dia 3 de maio. Com isso, as praias só estão liberadas a partir da próxima segunda-feira (26).

Novas medidas:

- Praias e banho de mar, parques e cachoeiras estão permitidos durante a semana;

- Ambulantes e barraqueiros das areias também podem voltar a trabalhar nos dias úteis;

- Atividades não essenciais podem funcionar até 22h, com 40% da capacidade em locais fechados.

Permanece suspenso:

- Funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo;

- Atividades econômicas nas areias das praias, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante, nos sábados, domingos e feriados

- Permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas do Município no horário das 23h00min às 05h00min;

- Permanência de pessoas nas areias das praias, em parques e cachoeiras, nos sábados, domingos e feriados.

- Realização de eventos, tais como shows, festas e rodas de samba, em áreas públicas e particulares;

- Entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no Município, exceto aqueles que prestem serviços

regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de

hospedagem;

- Utilização das pistas de rolamento das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica como áreas de lazer