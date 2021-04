Rio de Janeiro

Polícia identifica chefes do tráfico que promovem bailes com globo da morte e temas infantis

Megaevento com tema da Disney aconteceu na Vila do João, no Complexo da Maré, durante a pandemia. Com aglomeração, traficantes vendiam mais drogas e lucravam com bebidas

Publicado 24/04/2021 15:28 | Atualizado há 28 minutos