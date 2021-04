Por O Dia

Publicado 24/04/2021 20:50 | Atualizado 24/04/2021 21:00

Rio - A Polícia Militar (PM) informou que um suspeito ficou ferido, na tarde deste sábado (24), em um confronto com a polícia após um roubo de carro no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, também em Duque de Caxias. O outro suspeito fugiu. Uma pistola calibre 9mm e o veículo foram apreendidos.

Segundo a PM, uma equipe do 15ºBPM (Duque de Caxias) que estava em patrulhamento foi alertada por populares sobre um roubo de um automóvel, que havia sido efetuado por dois indivíduos. Ainda conforme a corporação, a guarnição iniciou o cerco tático aos criminosos, e chegando às imediações da Rodovia Washington Luís, na altura de Cordovil, os policiais foram atacados por disparos de arma de fogo. Depois disso, houve confronto, de acordo com a PM.

A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos).