Na manhã deste sábado (24), a praia do Arpoador, na Zona Sul, ficou cheia apesar da proibição de permanência na areia Daniel Castelo Branco

Por IG - Último Segundo

Publicado 25/04/2021 21:12 | Atualizado 25/04/2021 21:16





De acordo com Rio - Cariocas voltaram a desrespeitar as restrições e foram à praia neste domingo (25) de sol. Às 10h, muitas pessoas ocupavam a faixa de areia no Leblon e em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.De acordo com decreto da Prefeitura de sexta-feira (23) , praias só estão liberadas em dias úteis. A mesma proibição é válida também para parques e cachoeiras.

No sábado (24), várias pessoas também foram vistas nas praias do Rio. No início da tarde, por causa do tempo com sol e sem nuvens, era possível ver pequenos grupos aglomerados na altura do Posto 3 da Praia da Barra, mas também havia banhistas em Copacabana e em Ipanema.



O que continua proibido no Rio de Janeiro:

- Ficar em vias públicas das 23h às 5h;

- Funcionamento de boates, salões de dança e casas de espetáculos;

- Eventos em áreas públicas e particulares;

- Rodas de samba;

- Ficar na areia da praia ou em parques e cachoeiras no fim de semana e feriados;

- Entrada de ônibus fretados na cidade.