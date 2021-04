Segunda-feira foi marcada por atos de reivindicação da vacina para a categoria dos rodoviários Divulgação/Sintronac

Por Jenifer Alves

Publicado 26/04/2021 08:39 | Atualizado 26/04/2021 09:11

Rio - A diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) suspendeu a paralisação da categoria, marcada para esta segunda-feira (26) , como reivindicação da vacinação prioritária da categoria. A manhã de hoje foi marcada por atos de protesto para exigir a imunização da classe. As prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí atenderem a reivindicação e o grupo será incluído no calendário para a vacina.

"Optou-se por fazer atos pontuais em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. A paralisação foi suspensa porque as prefeituras assinaram com a priorização de vacinação dos rodoviários o mais rapidamente possível. Agora está se costurando datas, projetos de lei para inserir a categoria na priorização. Para marcar o dia como dia de luta para vacinação estão sendo feitos esses atos pontuais", disse a assessoria da Sintronac.

A paralisação dos serviços de ônibus em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, estava marcara para ocorrer entre às 5h30 e às 8h desta segunda-feira (26).

Rodoviários fazem manifestação pela vacinação da categoria no Terminal João Goulart, em Niterói.#ODia pic.twitter.com/N7TAAhyKn2 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 26, 2021 Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que o prefeito Axel Grael determinou que a Secretaria de Saúde elaborasse um estudo para incluir rodoviários entre os grupos prioritários "já que são uma categoria essencial para o dia a dia da cidade. Neste momento, Niterói vai iniciar a vacinação de pessoas com comorbidade", disse.



Ainda segundo o município, compra de 800 mil doses da vacina Sputnik está em negociação e a Prefeitura está tomando providências para conseguir autorização de importação da vacina. "Uma vez adquirido esse lote de vacinas, o município terá condições de acelerar a imunização da população como um todo e de grupos prioritários, como o do setor de transportes", disse.

A Prefeitura de São Gonçalo informou em nota que, a Secretaria de Saúde do município entende a importância da categoria dentre os grupos prioritários, que já estão elencados no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Também informou que continuará seguindo o PNI, dentro das orientações do Ministério Público, "buscando também equacionar a questão com imunização simultânea destes grupos de acordo com a quantidade de doses enviadas ao município", completou.