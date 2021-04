Jairinho e Monique são acusados de assassinar o filho dela, Henry Borel Reprodução

Publicado 26/04/2021 13:54 | Atualizado 26/04/2021 14:14

Rio - A defesa do vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, disse, nesta segunda-feira (26), que a carta escrita por Monique Mendeiros, namorada de político, e entregue aos advogados dela se trata de uma "peça de ficção". No documento, com 29 páginas, a professora, mãe de Henry Borel, se defende das acusações sobre a morte do filho e afirma que foi orientada a mentir na delegacia. Os dois seguem em prisão temporária por 30 dias e são investigados pelo crime de homicídio duplamente qualificado e tortura.

O advogado Braz Sant’Anna assumiu a defesa de Jairinho depois da desistência do advogado André França Barreto, que deixou o caso alegando evitar "conflito de interesse".

Antes da saída de Barreto, quanto a babá de Henry, Thayna de Oliveira Ferreira, prestou novo depoimento na delegacia contando que mediu a pedido de Monique, a moça passou a ser defendida pelo escritório dos advogados Thiago Minagé, Hugo Novais e Thaise Assad.

A defesa de Monique divulgou a carta no domingo para a TV Globo e TV Record. Nesta segunda, O DIA teve acesso ao material.

Monique diz que foi manipulada pelo namorado e orientada a mentir sobre a morte do filho. A professora também relatou que já foi vítima de agressões por parte de Jairinho.

Ela diz que na noite da morte do filho foi obrigada a tomar dois remédios para dormir. Diferente do depoimento prestado à polícia, Monique disse que Jairinho foi o primeiro a encontrar o filho dela desacordado no chão do quarto.