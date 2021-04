Fazenda Modelo em Guaratiba Foto Daniel Castelo Branco

Publicado 26/04/2021 14:53

Rio - A vereadora Vera Lins (Progressista), vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, pediu explicações sobre o fechamento de unidades de atendimento veterinário da prefeitura. Além da suspensão das atividades, há ainda diversas denúncias de funcionários da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), sobre o número reduzido de profissionais para atuarem nesses centros e nos abrigos de acolhimento.

A parlamentar disse que o secretário da SMPDA, Vinícius Cordeiro, precisa explicar para a população qual o real motivo para interromper o atendimento sem nenhum aviso.

"Já encaminhamos essa semana ao secretário, requerimento de informações onde pedimos o número real de funcionários que atuam nesses centros, quantos animais são atendidos mensalmente para castração e o número de veterinários e assistentes contratados", disse

Segundo a vereadora, será incluído no requerimento, os motivos que levaram ao fechamento desses locais e da Fazenda Modelo, em Guaratiba. "Além de querer saber se existe algum convênio com faculdades de veterinária para atender nesses locais, e se existe, porque a falta de profissionais; e se não existe, porque não é lavrado esse convênio" explicou.

De acordo com Vera Lins, é inadmissivel que situações como essas ainda aconteçam, já que esse fato gera uma enorme indignação e insegurança na sociedade. Segundo ela, caso as respostas ao requerimento não sejam satisfatórias, irá encaminhar denúncia ao Ministério Público para que seja realizada uma apuração com maior profundidade sobre o assunto.



"Vamos cobrar também informações sobre o desvio de rações na Fazenda Modelo, em Guaratiba, onde funcionários foram flagrados levando o produto. Queremos saber se existe algum tipo de planilha com as doações que chegam e as que saem e o que foi recebido de doação desde a criação da nova secretaria, o número de animais que são atendidos e quantos profissionais trabalham no local. Isso tudo precisa ser esclarecido", explicou.