Publicado 26/04/2021 17:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 724.858 casos confirmados e 42.927 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 262 novos casos e 13 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,92%. Entre os casos confirmados, 675.188 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 65,8%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 241 pessoas e a de enfermaria, 25.

Vacinação de grupos prioritários

Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura do Rio iniciou a nova fase da vacinação contra a covid-19 . A campanha continuará seguindo a lógica de escalonamento por idade de forma decrescente, com a distribuição de doses destinadas aos grupos considerados prioritários e cada segmento possui regras específicas, sendo necessário levar documentos conforme orientação da prefeitura para cada perfil.

Estão incluídos os grupos a partir das categorias profissionais, que são: funcionários da limpeza urbana; da saúde; da educação no setor público e privado; da segurança e salvamento; rodoviários e os que atuam no transporte escolar.