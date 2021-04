Por O Dia

Rio - O corpo do menino, de 8 anos, será enterrado nesta terça-feira (27), às 14h, no Jardim da Saudade de Sulacap, Zona Norte do Rio. A criança teve morte cerebral confirmada no sábado (24) após ficar oito dias internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. A família confirmou que autorizou a doação do fígado, rins, coração e córneas do menino.