Rio de Janeiro

Duas pessoas morrem e mais de dez ficam feridas em ações policiais no Rio

Chefe do tráfico no Morro dos Prazeres foi morto com comparsa na noite de segunda-feira; Nesta terça, a PM atua em diversas comunidades da capital

Publicado 27/04/2021 08:17 | Atualizado há 19 minutos