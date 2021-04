O guarda municipal Ailton Ramos de Souza recebeu na manhã desta terça (27) a primeira dose da vacina contra a covid-19 na sede da Guarda Municipal, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:27 | Atualizado 27/04/2021 11:29

Rio - Com a inclusão de novos grupos de profissionais entre os prioritários para a vacinação contra a covid-19, começou na manhã desta terça (27) a vacinação dos guardas municipais do Rio. Os agentes serão imunizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na sede da corporação, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade, de acordo com a lógica de escalonamento por idade. Hoje, a primeira dose será distribuída para os guardas de 59 anos.

Um dos guardas municipais que recebeu a primeira dose da vacina foi Ailton Ramos de Souza. Ele atua como agente há cerca de 29 anos e considerou este um momento único em sua vida. “Gostaria de agradecer primeiro a Deus, e dizer que não poupamos esforços no dia a dia tentando proteger a população. É um momento único para a nossa guarda, para a nossa vida e principalmente para a nossa família”, disse.

Outro agente imunizado foi Neivaldo Nei de Santana, que também atua como guarda municipal há 29 anos. Ele mencionou que já esperava há mais de um ano para receber a vacina e que agora irá trabalhar com mais segurança. “A guarda municipal a partir de hoje terá um trabalho com mais tranquilidade nas ruas, visto que estamos nas linhas de frente em todas as modalidades de atividades na cidade do Rio”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, a prefeitura vai completar nesta semana a vacinação de 20% da população carioca, e a expectativa é de que até maio, todas as pessoas acima de 45 anos dos grupos prioritários estejam vacinadas. Ele confirmou que o Rio ainda possui reservas da segunda dose para manter com normalidade a campanha de imunização.

“O Instituto Butantan vinha enviando regularmente em todas as semanas doses de vacinas aos municípios, e essa foi a primeira semana que não houve a remessa. Mas a partir do dia 3 de maio os municípios já receberam novas levas para continuar seguindo o calendário. Nesta semana o município do Rio ainda tem reservas para continuar a aplicação”, afirmou.

Entre os grupos prioritários contemplados por classificação de saúde estão: pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades e idosos em geral que faltaram à vacinação.

Todos os grupos devem seguir a ordem de escalonamento de idade, com exceção das mulheres grávidas que possuírem alguma comorbidade.