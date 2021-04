Furto de energia é crime e tem pena prevista de um a quatro anos de reclusão Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:07 | Atualizado 27/04/2021 18:08

Rio - Uma ação da Enel Distribuição Rio em conjunto com a 66ª DP (Piabetá) encontrou, nesta terça-feira (27), ligações irregulares em três casas e uma academia, no bairro Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. Equipes chegaram aos locais por meio de denúncias recebidas no Disque Denúncia.



O furto de energia é crime e tem pena prevista de um a quatro anos de reclusão, além de afetar diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora. O crime ainda põe em risco a população, principalmente quem manipula a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, provocando interrupção no fornecimento de energia.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel realiza projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.



Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem procurar o site da empresa (www.enel.com.br) ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.