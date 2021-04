Ação de resgate foi realizada por agentes da 42ªDP (Recreio dos Bandeirantes) e policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador) Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:28

Rio - Uma mulher foi feita refém por criminosos, na tarde desta terça-feira, e obrigada a realizar diversos saques bancários na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada pelos bandidos quando trafegava em seu carro no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste..

Uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador) foi alertada do ocorrido pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Em uma ação conjunta da PM e Polícia Civil, os agentes iniciaram buscas na região com base nas informações fornecidas pela distrital. Os policiais militares iniciaram buscas pela região da Ilha do Governador e localizaram o carro com a vítima e os sequestradores na Estrada do Galeão. Um criminoso foi preso na ação. O nome dele não foi divulgado.

A vítima foi resgatada ilesa. A ocorrência está em andamento.