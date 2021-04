Municípios sofrem com falta da CoronaVac Reprodução internet

27/04/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na noite desta terça-feira (27), que as vacinas para a segunda dose contra a covid-19, tanto da CoronaVac, quanto da Oxford/AstraZeneca, estão sendo aplicadas na cidade do Rio e não houve interrupção.



Os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, suspenderam a aplicação da segunda dose para quem foi imunizado com a CoronaVac, por conta da falta de entrega da vacina. As cidades de Volta Redonda, Maricá e Mangaratiba também sofrem com o desabastecimento do imunizante.

As doses da CoronaVac disponíveis hoje na cidade do Rio, segundo a SMS, são as que foram reservadas para a segunda dose de quem já está no prazo para tomá-la. Em nota, a pasta informou que “a manutenção do calendário de vacinação na Cidade do Rio está condicionada à chegada de novas remessas de vacinas ao município, previstas no cronograma do Ministério da Saúde.”



Nesta terça, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria da Estado de Saúde (SES) informou que aguarda informações do Ministério da Saúde (MS) quanto à distribuição de uma nova remessa do imunizante. Segundo a SES, alguns municípios já comunicaram extraoficialmente à SVS que não têm mais doses de vacina para aplicação e terão que suspender a vacinação.